لبنان

"جوكر" الشوف 

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
03-04-2022 | 02:15
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تبيّن من خلال المفاوضات الجارية في الشوف أن المرشح ناجي البستاني هو "بيضة القبّان" في إنتخابات أيار، حيث أن جميع القوى تسعى لضمّه إلى لوائحهم. 
وعُلم في هذا المجال أن الوزير السابق وئام وهاب والنائب طلال إرسلان أبلغا النائب جبران باسيل أنهما لن يتخليا عنه "لأنه يملك قوة مسيحية وازنة"، حتى لو أدى ذلك الى فرط التحالف، وهو طلب منهما إمهاله بعض الوقت لمحاولة تذليل العقبات ولإقناع النائب فريد البستاني بسحب إعتراضه بسبب خشيته بأن تذهب الأصوات "العونية" لتأمين فوز الوزير السابق غسان عطا الله، وهذا يعني حكمًا خسارته للإنتخابات، لأنه لا ضمانة جدية بأن يتم توزيع الأصوات من قبل "التيار" بينه وبين عطاالله.  
المصدر: خاص "لبنان 24"

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