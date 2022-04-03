باسيل يسعى لابعاد مرشح كاثوليكي؟

افاد مطلعون" ان رئيس" التيار الوطني الحر" جبران باسيل يسعى جاهداً مع حزب الله لمنع ضم المرشح الكاثوليكي المقرّب من الوزير السابق سليم جريصاتي داني الرشيد الى لائحة تحالف حزب الله والتيار الوطني الحر في دائرة البقاع الأوسط - زحلة".وأشارت مصادر مطلعة الى أن الكباش بين "الحزب والتيار" ينتهي في خص هذه القضية الإثنين عند تسجيل اللوائح".