لبنان

لماذا لا يُقال رياض سلامة؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
03-04-2022 | 02:45
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ترد مصادر معنية على المطالبات بتغيير حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بالقول "إن غياب التوافق على الاسم البديل هو السبب الرئيس، اذ  لا يمكن ترك الامور على المجهول. ليحصل التوافق اولا على البديل وعندها لكل حادث حديث".
اما مصادر اخرى فتقول" العائق أمام إقالة الحاكم الحالي هو عدم التوافق الداخلي على بديل لكون الإقالة تتطلّب ثلثي أعضاء مجلس الوزراء، وهذا غير متوفر حتى الساعة".
المصدر: خاص "لبنان 24"

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