لبنان

اتهامات وتهديدات داخل احدى التيارات السياسية

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
03-04-2022 | 03:15
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على اعتاب الانتخابات النيابية كثرت الاستقالات والانقسامات داخل احدى التيارات السياسية البارزة حيث يتنافس قياديوه للوصول الى البرلمان. لكن بدت لافتة في الاونة الاخيرة جملة المواجهات العلنية بين هؤلاء اذ بدأ بعضهم يتهم احد ابرز قياديي هذا التيار بالتآمر على المرشحين من نفس البيت! كل هذه الفوضى الحاصلة في ظل تراشق تهم "البيع والشراء" والمساومات والطعنات والتهديدات دفعت بمصادر سياسية مقربة للقول بأن "العقد قد انفرط ولا امكانية لجمعه من جديد". واضافت المصادر "الله يرحم اللي تعب وبنى ويسامح اللي دمّر بغمضة عين"!
المصدر: خاص "لبنان 24"

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