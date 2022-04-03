لبنان

تحالف غير محسوم

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
03-04-2022 | 03:30
A-
A+
Doc-P-938204-637845711609375179.jpg
Doc-P-938204-637845711609375179.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تدرس حركة "مواطنون ومواطنات في دولة" والنائبة المستقيلة بولا يعقوبيان والناشط مارك ضوّ، امكانية التحالف وتشكيل لائحة مشتركة في بعض الدوائر الانتخابية.
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
بولا يعقوبيان تكشف انها تزوجت للمرة الثانية.. فمن هو العريس؟ (صورة وفيديو)
lebanon 24
03/04/2022 17:46:00 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

رادار لبنان24

مواطنون ومواطنات في دولة

بولا يعقوبيان

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:00 | 2022-04-03
10:43 | 2022-04-03
10:41 | 2022-04-03
10:24 | 2022-04-03
10:00 | 2022-04-03
09:47 | 2022-04-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website