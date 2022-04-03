لبنان

مرشح يفاجئ تجمعا شبابيا فيحرجهم

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
03-04-2022 | 03:45
A-
A+
Doc-P-938205-637845712144450245.jpg
Doc-P-938205-637845712144450245.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
فاجأ النائب المستقيل نديم الجميل مجموعة من الشباب كانوا يتجمعون في منطقة الرميل بإنتظار لقاء مع أحد المرشحين على لائحة منافسة، فصافحهم وحاورهم.
ويقول أحد الشهود على الخطوة" ان بعض الحضور شعر بالإحراج لأنه كان من انصار الخط السيادي في الأشرفية".
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
نديم الجميّل هنّأ بانتخابات الرابطة المارونية
lebanon 24
03/04/2022 17:46:07 Lebanon 24 Lebanon 24
نديم الجميّل: قرّرت الترشّح للمعركة الإنتخابية في بيروت
lebanon 24
03/04/2022 17:46:07 Lebanon 24 Lebanon 24
نديم الجميّل: قرّرتُ الترشح للمعركة الإنتخابية في بيروت
lebanon 24
03/04/2022 17:46:07 Lebanon 24 Lebanon 24
حادث سير يتسبب بزحمة سير خانقة على أوتوستراد الرميلة باتجاه صيدا قبل حاجز الجيش
lebanon 24
03/04/2022 17:46:07 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

رادار لبنان24

نديم الجميّل

الرميل

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:00 | 2022-04-03
10:43 | 2022-04-03
10:41 | 2022-04-03
10:24 | 2022-04-03
10:00 | 2022-04-03
09:47 | 2022-04-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website