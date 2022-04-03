مرشح يفاجئ تجمعا شبابيا فيحرجهم

فاجأ النائب المستقيل نديم الجميل مجموعة من الشباب كانوا يتجمعون في منطقة الرميل بإنتظار لقاء مع أحد المرشحين على لائحة منافسة، فصافحهم وحاورهم.

ويقول أحد الشهود على الخطوة" ان بعض الحضور شعر بالإحراج لأنه كان من انصار الخط السيادي في الأشرفية".