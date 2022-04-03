لفتة إنسانية من مطعم تجاه الفقراء

في خطوة إنسانية، لوحظ أن أحد المسؤولين في مطعم "سناك" في بيروت لا يستطيع أن يكسر بخاطر الفقراء الذين يمرون من أمام المحل ويشتهون أن يتناولوا الطعام من عنده، حيث يقوم بتقديم الطعام بسعر مخفض مع غير المقتدرين، وهذا ما لفت نظر أحد الزبائن ليقول إن الدنيا لا زالت بخير.