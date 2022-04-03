لبنان

"الشمال الثالثة".. هل فرنجية وباسيل يُنسقان؟

علي منتش Ali Mantash

|
Lebanon 24
03-04-2022 | 03:00
A-
A+
Doc-P-938211-637845726176054797.jpg
Doc-P-938211-637845726176054797.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بالتوازي مع خوض كل من تيار المردة من جهة والتيار الوطني الحر من جهة اخرى المعركة الانتخابية في دائرة الشمال الثالثة في مواجهة بعضهما البعض، بدأت الايجابية تظهر للعلن في ما يتعلق بعلاقتهما الثنائية بعد سنوات طويلة من الخصومة، اذ استطاع "حزب الله" وبعد محاولات طويلة من تحقيق خرق جدي - ايجابي بين حليفيه.

قبل اسابيع بدأت الايجابية بالظهور في علاقة تيار المردة والتيار الوطني الحر وتحديدا رئيسيهما، سليمان فرنجية وجبران باسيل، اذ بات هناك شبه اتفاق ضمني بين الطرفين بضرورة الذهاب الى مصالحة سياسية تنهي حالة القطيعة الحاصلة بينهما، وهذا قد يكون تمهيدا للمرحلة السياسية المقبلة التي ستلي الانتخابات النيابية وتداعياتها. 

لم تصل الايجابية الى حد الذهاب الى تحالف انتخابي، لاسباب مرتبطة بالمصلحة، ولان الارضية السياسية والشعبية ليست جاهزة لمثل هذه الخطوة، اذ بات محسوما خوض الطرفين الانتخابات، كلّ عبر لائحته، في ظل حسم تراجع قوى الثامن من اذار نيابيا في هذه الدائرة الى حد كبير.

تحالف تيار المردة مع ويليام طوق في بشري بعد الكثير من المحاولات العونية لاستقطابه لكن الاخير الذي تريث بإعطاء الاجابة الشافية لباسيل حتى الايام الاخيرة، حسم قراره بالانضمام الى لائحة المردة علما ان بعض الخبراء يرون ان تحالفه مع التيار كان سيصب في صالحه اكثر، خصوصا ان باسيل ابدى استعداده لاعطائه ضمانات جدية بأن يكون الفائز الثاني في اللائحة بعد رئيس التيار، الامر الذي كان سيؤدي حتما الى خسارة جورج عطالله لمقعده. 

الى حد كبير، تراجعت احتمالات تحقق حلم باسيل بخرق القوات اللبنانية في قضاء بشري وهو ما كان ممكنا مع طوق، كما ان فوز التيار بالمقعد الثاني بات مرهونا بنسبة تصويت المغتربين وبإمكانية فوز  لائحة "شمالنا" بمقعد نيابي. 

عام ٢٠١٨ حصلت قوى الثامن من اذار على ٦ مقاعد من اصل ١٠ في الدائرة، في حين ان فوزهم بأربعة مقاعد هذا العام لم يعد مضمونا، فبطرس حرب لم يعد حليفا لفرنجية وميشال معوض لم يعد حليفا لباسيل لا بل ان الرجلين شكلا لائحتيهما الخاصة وباشرا هجومهما السياسي على حليفيهما السابقين. حتى ان التشتت الحاصل في الصوت الشيعي الذي سيتوزع بين لائحة فرنجية ولائحة باسيل وبالصوت القومي المنقسم على نفسه سيلعب دورا سلبيا على نتائج هذه القوى.. 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

مقالات لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

علي منتش Ali Mantash

@alimantash
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:00 | 2022-04-03
10:43 | 2022-04-03
10:41 | 2022-04-03
10:24 | 2022-04-03
10:00 | 2022-04-03
09:47 | 2022-04-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website