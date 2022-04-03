وزير البيئة يجول في محمية اهدن ويرعى اطلاق قصة " جنى الغابة " لروبير فرنجية

أمضى وزير البيئة الدكتور ناصر ياسين يوماً زغرتاوياً طويلاً استهله بزيارة محمية اهدن حيث استقبلته في مقرها في نبع جوعيت مديرة المحمية وفريق العمل .

بعد جولة له في غابات اهدن بقدر ما سمحت له الثلوج بذلك قدمت له مديرة المحمية شجيرة أرز من مشتل المحمية ليغرسها باسمه تخليداً للزيارة التي انضم اليها في جرد اهدن العالي وزير الاعلام زياد مكاري الذي أولم على شرفه بحضور رئيس لجنة محمية اهدن الدكتور سيزار باسيم وفريق عمل المحمية .

ثم زار وزير البيئة شبكة زغرتا الاعلامية حيث استقبله رئيسها المونسنيور اسطفان فرنجية وفريقها الاداري والوظائفي وبعد جولة له في استديوهاتها أطل منها في خوار على الهواء متناولاً شؤون وشجون البيئة والمحمية ولجنتها وموازنتها والتعديات الحاصلة على بعض أحراج الشمال مروراً بملفي الحرائق والنفايات .

وزير البيئة الذي أثنى على انتشار شبكة زغرتا الاعلامية شمالاً واصل جولته والتقى في اتحاد بلديات قضاء زغرتا عدداً من رؤساء البلديات في حضور رئيس الاتحاد زعني خير متطرقاً مستمعاً مناقشاً معهم المواصيع البيئية المشتركة في بلداتهم وقراهم .

ثم توجه ياسين الى سراي زغرتا وتحدبداً الى بلدية زغرتا - اهدن حيث استقبله نائب رئيس البلدية الاب بول مرقص الدويهي ومدير البلدية انطونيو يمين وبعض الاعضاء .

المحطة الاخيرة كانت في المسرح البلدي قاعة بيار فرشخ لاطلاق قصة " جنى الغابة " التي تتناول حكاية الطفلة مع الوحش في خيال بعض المسنين وهي من تأليف الاعلامي روبير فرنجية وموجهة للمدارس .

حفل التوقيع شارك فيه وزير الاعلام زياد مكاري - الوزيرة السابقة لميا يمين الدويهي - المونسنيور اسطفان فرنجية - عضو المكتب السياسي في تيار المردة فيرا يمين - رئيس اتحاد بلديات زغرتا والقضاء زعني خير - الرئيس السابق لبلدية الميناء عبد القادر علم الدين - نقيب اطباء الاسنان في طرابلس والشمال الدكتور ناظم حفار - نقيب الفنانين الشماليين عبد الرحمن الباشا - نقيب ممثلي المسرح والاذاعة والسينما والتلفزيون ممثلاً بالفنان خالد حجة - رئيس جمعية تجار زغرتا الزاوية جود صوطو ورئيس جمعية الصناعيين جان كلود باسيم - رئيس اللجنة الاعلامية للمرشدية العامة للسجون الزميل جوزاف محفوض - رئيس لجنة محمية جزر النخيل عامر حداد وحشد كبير من الجمعيات الاهلية والتربوية ومن المهتمين .

بعد النشيد الوطني تعاقب على تقديم الحفل الزميلات : مابيل باتور وليال جبرايل وجاسينت عنتر وكلوديا الست اسكندر فالى رئيس لجنة محمية اهدن الدكتور سيزار باسيم مرحباً وشاكراً جهود وزير البئة .

بعد ذلك عرضت المهندسة سندرا كوسا لشرائح ضوئية عن الضبع المخطط محور القصة .

وأثنى ياسين على القصة الهادفة التي وضعها الاعلامي المتميز روبير فرنجية وهي خطوة مهمة على صعيد نشر التنشئة البيئية الهادفة وكانت كلمة للزميل روبير فرنجية مضيئاً على قصة " جنى الغابة " في سلسلة قصص اجتماعية وبيئية نشرها له دار سكول برس .