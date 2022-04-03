سلسلة موجات حارة نحو لبنان... والذروة في هذين اليومين!

نشر المتخصص بالاحوال الجوية الاب إيلي خنيصر، تقريره حول الطقس في لبنان والمنطقة. وجاء فيه:

سلسلة من الموجات الحارة تطلقها الصحراء الافريقية الكبرى نحو البحر المتوسط وشمال ليبيا ومصر وسوف تتجمع فوق الحوض الشرقي للبحر الابيض المتوسط وترفع درجات الحرارة ليتحوّل الطقس بين دافئ وشبه حار.

تبلغ الموجة الحارة الحالية ذروتها خلال اليومين المقبلين وتلامس درجات الحرارة 30 و 31 درجة بين الساحل والبقاع.

يعود سبب هبوب التيارات المدارية الحارة نحو لبنان والجوار الى انخفاض الضغط الجوّي فوق الصحاري الكبرى وهو ما يسمى منخفض البحر الاحمر، فيمدّد ضغطه المنخفض نحو البحر المتوسط وجنوب اوروبا والشرق الاوسط وتغطي الكتل الدافئة هذه المناطق حتى منتصف الشهر الحالي.

طقس مشمس ودافئ الى غائم جزئياً يسيطر على لبنان، خلال الايام المقبلة يتحول الى حار بين الثلاثاء والاربعاء.