لبنان

جميل السيّد: "ما خلينا شي"

Lebanon 24
03-04-2022 | 02:46
A-
A+
Doc-P-938226-637845761023158965.jpg
Doc-P-938226-637845761023158965.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كتب النائب جميل السيّد عبر حسابه على "تويتر":
 
"بلا سياسة!
جدودنا فينيقيّون،
هيك قالولنا.
لمّا كانوا هون من أكتر من ٢٠٠٠سنة،
كان مقابيلهم هونيك بالبحر أهل اليونان،الإغريق.
هونيك كانت حضارتهم قايمة على الثقافة والعلوم والقانون،
وحضارتنا هون كانت قايمة على التجارة،
وبعدنا تجّار لليوم وبكلّ شي،
هني تركولنا آثار،
نحنا ما خلّينا شي".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:00 | 2022-04-03
10:43 | 2022-04-03
10:41 | 2022-04-03
10:24 | 2022-04-03
10:00 | 2022-04-03
09:47 | 2022-04-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website