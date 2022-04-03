جميل السيّد: "ما خلينا شي"

كتب النائب جميل السيّد عبر حسابه على "تويتر":

"بلا سياسة!جدودنا فينيقيّون،هيك قالولنا.لمّا كانوا هون من أكتر من ٢٠٠٠سنة،كان مقابيلهم هونيك بالبحر أهل اليونان،الإغريق.هونيك كانت حضارتهم قايمة على الثقافة والعلوم والقانون،وحضارتنا هون كانت قايمة على التجارة،وبعدنا تجّار لليوم وبكلّ شي،هني تركولنا آثار،نحنا ما خلّينا شي".