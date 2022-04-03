لبنان

هذا ما يريده تيمور جنبلاط

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
03-04-2022 | 02:54
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قالت مصادر سياسية مقربة من النائب تيمور جنبلاط إنّ "الأخير ألمح خلال لقاءاته الانتخابية إلى ضرورة إشراك الشباب في الماكينات الانتخابيّة للمرشحين ضمن لائحته، كما شدّد على ضرورة أن تكون هناك حركة شبابية بين الناس خلال يوم الانتخابات". 

وأوضحت المصادر أنّ "جنبلاط يصرّ تماماً على إعطاء إقليم الخروب أولوية في لقاءاته، كما أنّه يولي أهمية لوجود المستقلين ضمن لائحته مثل أمين سر نقابة المحامين سعد الدين الخطيب، المرشح عن المقعد السني في دائرة الشوف - عاليه". 

وأردفت المصادر: "جنبلاط يعتبرُ أن الخطيب يمثل بلدة كبيرة ووازنة سياسياً في إقليم الخروب، وهي برجا، وبالتالي فقد بات الأخير يعتبرُ جزءاً لا يتجزأ من اللائحة، كما أنه يمثل ركناً من أركان التحالف العريض ضمن الشوف".
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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