لبنان

نقيب الصيادلة يشكر المساندين ويدعو الى الغاء الوقفة التضامنية يوم غد

Lebanon 24
03-04-2022 | 03:16
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شكر نقيب صيادلة لبنان الدكتور جو سلوم في بيان، الذين ساندوه ودعموه بعد تعرضه لحادث متعمد يوم الجمعة الفائت، وقال: "بعد الحادث المتعمد الذي تعرضنا له يوم الجمعة الماضي في الاول من نيسان، وعلى إثره تلقينا كم من الدعم والمحبة، أتوجه لكم أصدقائي وزملائي الاحباء وأخص بالذكر نقباء المهن الحرة والزملاء الصيادلة، لأشكركم على محبتكم وعاطفتكم الصادقة في الظروف كافة، وانتم الذين لم تبخلوا يوما علينا بها". 
 
وتابع: "نثمن مبادرتكم في تنظيم وقفة تضامنية معي امام مبنى النقابة يوم الإثنين المقبل، ولكن ونظرا للظروف الصعبة ولاسيما الاقتصادية منها، وكلفة التنقل، ارجو منكم الغاء الوقفة التضامنية ولكم مني كل الشكر لدعمكم لنا الدائم. وفي هذا الإطار نلفت الى أن القوى الامنية والاستخباراتية والقضائية تقوم بواجبها والتحقيقات جارية، وكلنا ثقة بها".
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