أبو فاعور: "العهد الاسود" يمعن في سياسة تخريب المؤسسات

رأى عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل أبو فاعور في بيان، أن "العهد الاسود، لافظا انفاسه الاخيرة، يصر على الاستمرار في نهج تخريب المؤسسات وليس آخرها الدبلوماسية اللبنانية عبر اجراء تشكيلات دبلوماسية وفقا للمصالح الانتخابية للعهد ووارثيه ومرشحيه. وزير الخارجية مطالب بوقف هذا التخريب ووضع معايير موضوعية وعادلة للتشكيلات او المناقلات".