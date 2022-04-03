لبنان

وزير التربية: التطاول على الحكومة وتحميلها مسؤولية ما حصل في البلاد امر غير مقبول

Lebanon 24
03-04-2022 | 03:43
A-
A+
Doc-P-938254-637845795393920691.jpg
Doc-P-938254-637845795393920691.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
حدد وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي ثلاث أولويات للحكومة وهي خطة الكهرباء، الانتخابات النيابية والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي، مع تهيئة الارضية لبلوغ مرحلة الاتفاق مع الصندوق، والدليل على ذلك هو إقرار قانون "الكابيتال كونترال" الذي كان يفترض اقراره منذ بداية الازمة.
وفي حديث الى برنامج لقاء الاحد عبر صوت كل لبنان، شدد الحلبي على ان التطاول على الحكومة وتحميلها مسؤولية ما حصل في البلاد امر غير مقبول، مشيراً الى ان القوى السياسية المشاركة في الحكومة لا تساندها للقيام بالإصلاحات المطلوبة، وأضاف: من هنا أتت فكرة الاستقالة.
وعن أزمة الجامعة اللبنانية، أوضح الحلبي انها لم تحل حتى الساعة، ويبدو ان هناك اجندات أخرى، ولا اتفاق على عمدة الجامعة.
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:00 | 2022-04-03
10:43 | 2022-04-03
10:41 | 2022-04-03
10:24 | 2022-04-03
10:00 | 2022-04-03
09:47 | 2022-04-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website