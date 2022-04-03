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لبنان
سرق سيارة من سن الفيل وهذا ما كان ينوي فعله!
Lebanon 24
03-04-2022
|
03:43
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صــدر عــــن المديريـة العـامـة لقــوى الامــن الـداخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامـة البــــــلاغ التالــــــي:
في إطار المتابعة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات سرقة السيارات من مختلف المناطق اللبنانية، وبعد أن ادّعى أحد المواطنين أن مجهولاً أقدم على سرقة سيارته نوع هيونداي (١٠I) لون كحلي من محلّة سن الفيل فجر تاريخ 23-3-2022، عمّمت الشّعبة مواصفات السّيارة المسروقة على دورياتها وأعطيت الأوامر لتكثيف الإجراءات على المسالك التي يُمكن أن تُستخدم لنقل السّيارات المسروقة.
بالتاريخ ذاته، وبنتيجة المراقبة والمتابعة، تمكّنت دوريات من الشعبة من رصد السّيارة المسروقة في مدينة عاليه، حيث عملت على نصب كمينٍ محكمٍ أدّى إلى ضبطها وتوقيف السائق، وتبيّن أنّه يُدعى:
م. س. (مواليد عام ١٩٩٦، لبناني)
بتفتيشه والسّيارة، جرى ضبط أدوات تُستخدم في عمليات سرقة السّيارات.
بالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه لجهة إقدامه على سرقة سيارة الهيونداي من محلّة سن الفيل وأنّه كان بصدد نقلها الى البقاع بهدف بيعها.
أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع الموقوف المرجع المعني، بعد أن أعيدت السيارة الى مالكها، وذلك بناءً على إشارة القضاء المختص.
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