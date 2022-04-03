الراعي في عظة الاحد: لم نشهد في اي زمن سابق مثل هذا الاضطراب في عمل القضاء

رأى البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي ان لبنان ينهار امامنا كورقة كرتون.وقال في عظة الاحد من بكركي: مشروع الكابيتال كونترول كان ينبغي أن يمر في ٢٠١٩ واليوم يحاولون تمريره بعدما فرغت المصارف وفائدة الكابيتال كونترول انه لا يجب أن يصبح سيفا مسلطا على الشعب ما لم يعدل ليتلاءم مع طبيعة نظامنا الاقتصادي فانه سيعزل لبنان عن الدورة المالية العالمية.وحول الانتخابات قال: ان انتخابات نيابية ناجحة هي ضمانة لانتخابات رئاسية ناجحة فيأتي رئيس يكون قادرا بالنهوض.واضاف: الانتخابات مناسبة للشعوب لتغيير واقعها نحو الأفضل والجدير بالمرشحين ان يحدثوا اللبنانيين عن مشاريعهم الإصلاحية بدل التراشق غير المجدي الذي "شبعنا منو".واكمل: يحتاج شعبنا الناخب ان يستمد النور الإلهي ليحسن انتخاب الأفضل المخلصين للبنان.وأضاف: يتوجب عليه الإسراع في إقرار الإصلاحات الحقيقية كمنع التهريب وإصلاح قطاع الكهرباء مصدر اكبر هدر للفساد.وفي القضاء اكد انه لم نشهد في اي زمن سابق مثل هذا الاضطراب في عمل القضاء.