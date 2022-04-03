لبنان

أطلق النار على نفسه وفارق الحياة... اليكم ما حصل

Lebanon 24
03-04-2022 | 03:59
A-
A+
Doc-P-938262-637845803829635533.jpg
Doc-P-938262-637845803829635533.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 
أفادت مندوبة "لبنان 24" عن اقدام المدعو "س.ا" وهو عنصر في قوى الامن الداخلي على الانتحار عبر اطلاق النار على رأسه من مسدسه وذلك داخل سيارته المركونة في بلدة السماعية جنوب مدينة صور.
 
وتم نقل جثته الى أحد مستشفيات المنطثة وفتح تحقيق بالحادثة. 
مواضيع ذات صلة
انتحار ممثلة شهيرة في ظروف غامضة (صورة)
lebanon 24
03/04/2022 17:47:49 Lebanon 24 Lebanon 24
الجامع المنصوري الكبير.. عبق طرابلس الديني والمملوكي
lebanon 24
03/04/2022 17:47:49 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد الزفاف الضخم.. الفنان اللبناني الشهير برفقة عروسه الجميلة "آية" في شهر العسل (صور)
lebanon 24
03/04/2022 17:47:49 Lebanon 24 Lebanon 24
سؤال من بطلة فيلم "الهيبة" لجمهورها... والتصوير خارج لبنان؟ (صور)
lebanon 24
03/04/2022 17:47:49 Lebanon 24 Lebanon 24

انتحار

صور

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:00 | 2022-04-03
10:43 | 2022-04-03
10:41 | 2022-04-03
10:24 | 2022-04-03
10:00 | 2022-04-03
09:47 | 2022-04-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website