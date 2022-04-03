أطلق النار على نفسه وفارق الحياة... اليكم ما حصل

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن اقدام المدعو "س.ا" وهو عنصر في قوى الامن الداخلي على الانتحار عبر اطلاق النار على رأسه من مسدسه وذلك داخل سيارته المركونة في بلدة السماعية جنوب مدينة صور.

وتم نقل جثته الى أحد مستشفيات المنطثة وفتح تحقيق بالحادثة.