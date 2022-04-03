لبنان

دار الفتوى توزع حصصا غذائية بتوجيه من دريان

Lebanon 24
03-04-2022 | 04:38
A-
A+
Doc-P-938280-637845827533901529.jpg
Doc-P-938280-637845827533901529.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وزعت هيئة الإغاثة والمساعدات الإنسانية التابعة لدار الفتوى، حصصا غذائية للمحتاجين والأسر المتعففة مع بداية شهر رمضان، بتوجيه من مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان. 
 
واكد رئيس الهيئة محمد خالد سنو ان "مساعدة من هم بحاجة الى دعم أمر واجب ديني وإنساني لتقديم العون من مواد غذائية وعينية للمستحقين للوقوف الى جانبهم في شهر رمضان الخير كما كنا قبله وكما سنكون بعده".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:00 | 2022-04-03
10:43 | 2022-04-03
10:41 | 2022-04-03
10:24 | 2022-04-03
10:00 | 2022-04-03
09:47 | 2022-04-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website