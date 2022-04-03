دار الفتوى توزع حصصا غذائية بتوجيه من دريان

وزعت هيئة الإغاثة والمساعدات الإنسانية التابعة لدار الفتوى، حصصا غذائية للمحتاجين والأسر المتعففة مع بداية شهر رمضان، بتوجيه من مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان.



واكد رئيس الهيئة محمد خالد سنو ان "مساعدة من هم بحاجة الى دعم أمر واجب ديني وإنساني لتقديم العون من مواد غذائية وعينية للمستحقين للوقوف الى جانبهم في شهر رمضان الخير كما كنا قبله وكما سنكون بعده".