حميه: الضرائب تفرض على القادرين وليس على المنهكين

غرد وزير الاشغال العامة والنقل الدكتور علي حميه على "تويتر" قائلا: "المواطن ليس مكسر عصا والناس حيطها مش واطي وليس من جيوبهم بدنا نسكر عجز الموازنة. ومن اجل ذلك نعمل لتفعيل مرافق الدولة العامة التي نستطيع من خلالها كسب الأموال. الاستثمار الأمثل لأملاك الدولة العامة يرفد للخزينة مالا وفيرا. الضرائب تفرض على القادرين وليس على الناس المنهكين".