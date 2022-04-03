لبنان

"حزب الله" حسمها.. أزمة "البساتنة" ضمن لائحة "الوطني الحر" حُلّت

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
03-04-2022 | 06:14
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علم "لبنان24" أنّ "أزمة البساتنة" التي واجهت تحالف التيار الوطني الحر - الوزير السابق وئام وهاب - النائب طلال أرسلان في دائر الشوف - عاليه، سلكت طريقها نحو الحل.

وبحسب المعلومات، فإنّه قبل نحو ساعات قليلة، عقدت اجتماعات مكثفة من أجل حلّ الأزمة التي كادت تطير تحالف "الوطني الحر" مع وهاب وأرسلان. وفعلياً، فإن تلك الأزمة ترتبط  بالوزير السابق ناجي البستاني من جهة والنائب فريد البستاني من جهة أخرى. فالأخير كان يرفض أن يكون الأول معه ضمن لائحة "الوطني الحر - وهاب - أرسلان" وذلك بسبب خلافات بينهما فضلاً عن إمكانية تأثير ناجي على فريد انتخابياً. 

وخلال الفترة الماضية، كان وهاب يتمسك بوجود ناجي البستاني ضمن اللائحة، في حين أنه كانت هناك معارضة لهذا الأمر من قبل رئيس "الوطني الحر" جبران باسيل المتمسك بخيار فريد البستاني. 

وقالت مصادر "لبنان24" إنّ "حزب الله ضغط بقوة مع باسيل لإقناعه بضمّ ناجي البستاني إلى اللائحة والانطلاق بتحالفٍ واحد بعيداً عن أي افتراق"، وأضافت: "هذا ما حصل فعلاً، وبالتالي فإن الوطني الحر ووهاب وأرسلان سيخوضون المعركة ضمن لائحة واحدة، وسيكون ضمنها ناجي وفريد البستاني". 
ووفقاً للمعلومات، فإنّ اللائحة ستُعلن اليوم عند الساعة 4 عصراً من دارة أرسلان في خلدة..
 
للإطلاع على أسماء المرشحين ضمن اللائحة.. إضغط هنا
المصدر: خاص "لبنان 24"

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