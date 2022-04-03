الموسوي: العدو لم يقدر على المقاومة عسكريا لذا حاصر بلدنا

أكد عضو تكتل بعلبك الهرمل النائب الدكتور إبراهيم الموسوي، خلال لقاء سياسي في بلدة جنتا البقاعية، أن "العدو لم يقدر على المقاومة في مجال العسكر والأمن، لذا عمل على حصار بلدنا والتضييق على شعبنا في المجال الاقتصادي، ومنع لبنان من استخراج نفطه وغازه، ولكن حزب الله كان على الدوام إلى جانب أهلنا في مجال تأمين المحروقات والأدوية والمواد الغذائية وغيرها، والمساعدة في مجال الاستشفاء وفي مواجهة جائحة كورونا".وقال: "نخوض الانتخابات تحت شعار نبقى نحمي ونبني، فنحن في مجال المقاومة حمينا بلدنا وشعبنا، صبرنا وصمدنا وطورنا عملنا المقاوم، وكان وما زال قرار المقاومة هو قرارها، وحررنا أرضنا من الاحتلال الإسرائيلي والإرهاب التكفيري. وفي مجال الإنماء اتسم عمل كتلة الوفاء للمقاومة بالفاعلية والمتابعة الجدية في كل اللجان النيابية، وفي تقديم اقتراحات القوانين التي تراعي مصالح الناس وتكافح الفساد والاحتكار. كما شاركنا في الحكومات منذ العام 2005 بوزيرين أو ثلاثة وزراء، وتمكنا من تحقيق العديد من الإنجازات، ولكننا لم نصل إلى مستوى ما نطمح إليه، لأن القرار مشترك مع جميع أطياف وأحزاب البلد، ولا يتعلق بنا وحدنا".