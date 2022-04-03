لبنان

الموسوي: العدو لم يقدر على المقاومة عسكريا لذا حاصر بلدنا

Lebanon 24
03-04-2022 | 06:38
A-
A+
Doc-P-938316-637845898416395497.jpg
Doc-P-938316-637845898416395497.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 أكد عضو تكتل بعلبك الهرمل النائب الدكتور إبراهيم الموسوي، خلال لقاء سياسي في بلدة جنتا البقاعية، أن "العدو لم يقدر على المقاومة في مجال العسكر والأمن، لذا عمل على حصار بلدنا والتضييق على شعبنا في المجال الاقتصادي، ومنع لبنان من استخراج نفطه وغازه، ولكن حزب الله كان على الدوام إلى جانب أهلنا في مجال تأمين المحروقات والأدوية والمواد الغذائية وغيرها، والمساعدة في مجال الاستشفاء وفي مواجهة جائحة كورونا". 
 
وقال: "نخوض الانتخابات تحت شعار نبقى نحمي ونبني، فنحن في مجال المقاومة حمينا بلدنا وشعبنا، صبرنا وصمدنا وطورنا عملنا المقاوم، وكان وما زال قرار المقاومة هو قرارها، وحررنا أرضنا من الاحتلال الإسرائيلي والإرهاب التكفيري. وفي مجال الإنماء اتسم عمل كتلة الوفاء للمقاومة بالفاعلية والمتابعة الجدية في كل اللجان النيابية، وفي تقديم اقتراحات القوانين التي تراعي مصالح الناس وتكافح الفساد والاحتكار. كما شاركنا في الحكومات منذ العام 2005 بوزيرين أو ثلاثة وزراء، وتمكنا من تحقيق العديد من الإنجازات، ولكننا لم نصل إلى مستوى ما نطمح إليه، لأن القرار مشترك مع جميع أطياف وأحزاب البلد، ولا يتعلق بنا وحدنا". 
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:00 | 2022-04-03
10:43 | 2022-04-03
10:41 | 2022-04-03
10:24 | 2022-04-03
10:00 | 2022-04-03
09:47 | 2022-04-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website