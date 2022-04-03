لبنان

بالأسماء.. هذه لائحة تحالف "الوطني الحر - وهاب - أرسلان" في الشوف - عاليه

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
03-04-2022 | 06:28
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حصل "لبنان24" على أسماء المرشحين ضمن لائحة تحالف "التيار الوطني الحر - وئام وهاب - طلال أرسلان" في دائرة الشوف - عاليه، وهم على النحو التالي:
 
- طلال أرسلان (المقعد الدرزي - عاليه) 
 
- سيزار أبي خليل (المقعد الماروني - عاليه)
 
- أنطوان البستاني (المقعد الماروني - عاليه)
 
- طارق خيرالله (المقعد الأرثوذكسي - عاليه)
 
- فريد البستاني (المقعد الماروني - الشوف)
 
- وئام وهاب (المقعد الدرزي - الشوف)
 
- ناجي البستاني (المقعد الماروني - الشوف)
 
- أحمد نجم الدين (المقعد السني - الشوف)
 
- أسامة المعوش (المقعد السني - الشوف)
 
- غسان عطالله (المقعد الكاثوليكي - الشوف)
 
- أنطوان عبود (المقعد الماروني - الشوف)
 
وسيتم الإعلان عن هذه اللائحة عند الساعة الرابعة عصر اليوم من دارة ارسلان في خلدة.
 
يُشار إلى أن هذه اللائحة ولدت بعد حلّ ما يعرف بـ"أزمة البساتنة" المرتبطة بالنائب فريد البستاني والوزير السابق ناجي البستاني. (لقراءة تفاصيل الخبر عن حلّ أزمة البساتنة.. إضغط هنا)
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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