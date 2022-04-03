لبنان

إحباط محاولة تهريب حشيشة الكيف وهاتفين إلى سجن رومية.. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
03-04-2022 | 07:03
A-
A+
Doc-P-938324-637845913975518735.jpg
Doc-P-938324-637845913975518735.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

بتاريخ 31-3-2022 وفي أثناء تفتيش "برّاد" كان سيتم إدخاله إلى أحد مباني السجن المركزي – رومية، لاستبداله بآخر معطل، تمكّن عناصر مجموعة التفتيشات التابعة لسرية السّجون المركزية في وحدة الدرك الإقليمي، من خلال عملية تفتيش دقيقة، من العثور على كميّة من مادة حشيشة الكيف وهاتفين خلويين مع متمماتهما وسماعات أذن "EarPhones"، وشريحة خط، مخبّأة بطريقة احترافية بداخله، وذلك بهدف تهريبها إلى داخل السجن.
التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص. 
 
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:00 | 2022-04-03
10:43 | 2022-04-03
10:41 | 2022-04-03
10:24 | 2022-04-03
10:00 | 2022-04-03
09:47 | 2022-04-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website