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لبنان
بينهم فنان شهير.. الإعلان عن لائحة "الحرية قرار" من منزل فارس سعيد
Lebanon 24
03-04-2022
|
07:32
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أعلن من منزل رئيس لقاء سيدة الجبل النائب السابق فارس سعيد في قرطبا ولادة لائحة "الحرية قرار" لخوض الانتخابات النيابية المقبلة وستطلق رسميا الاسبوع المقبل من دارة النائب السابق منصور البون في كسروان - الفتوح، وتضم عن قضاء جبيل: فارس سعيد، الفنان أسعد رشدان والمحامي مشهور حيدر، وعن كسروان - الفتوح وجبيل: منصور غانم البون، موسى زغيب وبهجت سلامة، في حضور عدد من رؤساء البلديات والمخاتير في قضاءي كسروان - الفتوح وجبيل وحشد من الفاعليات.
وألقى سعيد كلمة أشار فيها الى ان "كل قرى قضاء جبيل الجنوبي بأكملها ترحب بأعضاء اللائحة الذين رغبوا ان تكون أول إطلالة لهم من قضاء جبيل ومن قرطبا بالتحديد"، مؤكدا ان "جرد جبيل هو منزلهم".
وقال: "هذه اللائحة هي لائحة شفافة صادقة ومتحررة من كل القيود، فمنصور البون هو رفيق درب وإنسان صادق وهو ركن من أركان هذا الجبل وموسى زغيب ابن بلدة حراجل العريقة التي نفتخر بها وتضم رجالا يمكن الاتكال عليهم ولعائلته مساهمات انمائية واجتماعية كبيرة في قضاء كسروان -الفتوح والفنان اسعد رشدان هو مرشح حرية التعبير على هذه اللائحة، اعتدي عليه من خلال وضع ملصقات على منزله وهذا لا يجوز ومرفوض، فيمكن ان يكون الانسان منتمي الى أي حزب وأي سياسي ولكن لا يحق لاحد ان يمنع الآخر من التعبير عن آرائه السياسية في هذه المنطقة".
واعتبر ان "وجود المحامي مشهور حيدر على اللائحة يكرس مفهوم العيش المشترك في بلاد جبيل، واننا وابناء الطائفة الشيعية في هذه المنطقة عائلة واحدة ولا شيء يفرقنا عن بعضنا، نخوض هذه الانتخابات معا من اجل كرامة بلاد جبيل واهلها ليبقى رأسنا مرفوعا في بيئة كل واحد منا".
المصدر:
الوكالة الوطنية
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