مفاجأة كلفة "اشتراك" الـ2.5 أمبير من المولد.. إليكم الرقم

أبلغ عدد من أصحاب المولدات في منطقة خلدة - عرمون زبائنهم خلال اليومين الماضيين، إنّ تسعيرة اشتراك 2.5 أمبير باتت تناهز الـ70 دولاراً "فريش" أو بحسب سعر السوق.

وأشارت المعلومات إلى أن أصحاب المولدات يشترطون على المواطنين دفع الفاتورة خلال أول 4 أيام من الشهر، في حين أن التغذية الكهربائية من المولد تضاءلت بحجّة عدم القدرة على تأمين المازوت.