لبنان

صور مذهلة.. شاهد الفرق بين كمية الثلوج التي تغطي جبال لبنان خلال السنوات الثلاث الأخيرة

Lebanon 24
03-04-2022 | 08:20
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نشرت صفحة " 

The Mountains Magazine - Lebanon" عبر فايسيوك، صوراً تظهر الفرق بين كمية الثلوج التي تغطي جبال لبنان في بداية شهر نيسان لهذا العام، مقارنة بالسنوات السابقة. وكان لافتاً أن الغطاء الثلجي لهذا العام كثيف جداً.

 
 
 
 
 
 
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