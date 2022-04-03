قاووق: الحزب هو الأكثر شعبية

شدد عضو المجلس المركزي في "حزب الله" الشيخ نبيل قاووق أن "الحزب هو الأكثر شعبية، على الرغم من الحملات الإعلامية والسياسية الأشرس ضد المقاومة". وقال: "التدخلات الأميركية والسعودية فاضحة، لكن كل هذه التدخلات مع أدواتها في الداخل لن تستطيع أن تتجاوز حقيقة أن حزب الله هو الأكثرية الشعبية التي ستبقى شوكة في عيون المعادين والحاسدين، وسيثبت جمهور المقاومة مجددا للقريب والبعيد أنه أهل الوفاء وأهل أن يحمل المسؤولية ليحمي الكرامة والمقاومة، ويوجه ضربة سياسية كبيرة لكل المشاريع الخارجية لاستهداف المقاومة".وقال خلال احتفال تأبيني في جبشيت: "أدوات السفارات يستقوون بأميركا وبالمال السعودي والإماراتي، وهذا دليل ضعف لا قوة، فالاستقواء بأميركا والسعودية لن يغير من معادلات المقاومة وإنجازاتها. هذه الأموال والتدخلات ممكن أن تؤثر عند أصحاب النفوس الضعيفة لا عند جمهور المقاومة لأنه أشرف وأعز من أن يخذل المقاومة أو يساوم عليها".واعتبر أن "الجميع يتحضر للاستحقاق الانتخابي، وأميركا تنتظر النتائج، لذا نقول للأميركيين ولأدواتهم في المنطقة، إن لبنان قبل الانتخابات وبعدها لن يكون ساحة أميركية في خدمة الأهداف الإسرائيلية. هم يريدون لبنان منطلقا لشرق أوسط جديد يقوم على مقربة من تحالفات إسرائيلية - خليجية تغير وجه المنطقة. وما دام حزب الله على سلاحه وجمهور المقاومة على وفائه، فلن يأتي اليوم الذي تكون فيه كلمة أميركا هي العليا، وسيبقى لبنان يشهد للمقاومة أنها الحصن الحصين في الدفاع عن الكرامة والسيادة".