لبنان

بلدية صيدا: لجنة عدالة وشفافية المحروقات حددت السعر العادل

Lebanon 24
03-04-2022 | 10:24
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عمم المكتب الإعلامي في بلدية صيدا بيانا أعدته لجنة عدالة وشفافية توزيع المحروقات في صيدا جاء فيه :

أولا: السعر العادل لكل ساعة تغذية للمشتركين بالديجانتير المقطوع  5 امبير عن شهر آذار2022 هو  5645 ل ل أي ما يعادل: مليون وسبعماية وخمسون ألف ل ل حسب جدول تغذية على الشكل التالي:

   6 صباحا  – 8 صباحا /  من 12 ظهرا – 2 عصرا / من 4 مساءً - 1 فجراً.

ثانيا : الإلتزام بالتسعيرة الصادرة عن وزارة الطاقة بالنسبة للمشتركين بالعدادات عن شهر آذار بشطريها الأول والثاني .

ثالثا: التاكيد مجدداً على تركيب العدادات لجميع المشتركين على نفقة صاحب المولد وإصدار فاتورة مفصلة لكل مشترك .
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