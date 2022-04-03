بلدية صيدا: لجنة عدالة وشفافية المحروقات حددت السعر العادل

عمم المكتب الإعلامي في بلدية صيدا بيانا أعدته لجنة عدالة وشفافية توزيع المحروقات في صيدا جاء فيه :أولا: السعر العادل لكل ساعة تغذية للمشتركين بالديجانتير المقطوع 5 امبير عن شهر آذار2022 هو 5645 ل ل أي ما يعادل: مليون وسبعماية وخمسون ألف ل ل حسب جدول تغذية على الشكل التالي:6 صباحا – 8 صباحا / من 12 ظهرا – 2 عصرا / من 4 مساءً - 1 فجراً.ثانيا : الإلتزام بالتسعيرة الصادرة عن وزارة الطاقة بالنسبة للمشتركين بالعدادات عن شهر آذار بشطريها الأول والثاني .ثالثا: التاكيد مجدداً على تركيب العدادات لجميع المشتركين على نفقة صاحب المولد وإصدار فاتورة مفصلة لكل مشترك .