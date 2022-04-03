لبنان

هذا ما حصل داخل محل لبيع الحلويات في التبانة

Lebanon 24
03-04-2022 | 10:43
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع خلاف بين احد الاشخاص وموظف داخل محل لبيع الحلويات في منطقة التبانة طرابلس.
 
وعلى الفور جرى احتواء الخلاف من قبل المواطنين قبل تطوره دون تسجيل اي اصابات.
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التبانة

الحلويات

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