هذا ما حصل داخل محل لبيع الحلويات في التبانة

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع خلاف بين احد الاشخاص وموظف داخل محل لبيع الحلويات في منطقة التبانة طرابلس.

وعلى الفور جرى احتواء الخلاف من قبل المواطنين قبل تطوره دون تسجيل اي اصابات.