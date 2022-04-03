18
o
بيروت
17
o
طرابلس
18
o
صور
18
o
جبيل
18
o
صيدا
18
o
جونية
20
o
النبطية
16
o
زحلة
19
o
بعلبك
16
o
بشري
18
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
وهاب يقترحُ حلاً بشأن الكهرباء.. هذا ما دعا إليه
Lebanon 24
03-04-2022
|
11:16
A-
A+
photos
0
A+
A-
غرّد رئيس حزب "التوحيد العربي" الوزير السابق وئام وهاب عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "
أدعو الحكومة اللبنانية للتفاوض مع روسيا لبناء معامل كهرباء تعمل على الطاقة النووية متل كثير من الدول ومنها دول الخليج ففي ذلك توفير للطاقة وحماية للبيئة وتكاليف أقل وكهرباء دائمة. فهل تجرؤون؟".
تابع
الأكثر قراءة
وهاب يكشف مفاجأة عن الدولار.. وهذا ما أعلنه عن أموال المودعين
Lebanon 24
وهاب يكشف مفاجأة عن الدولار.. وهذا ما أعلنه عن أموال المودعين
15:59 | 2022-04-02
02/04/2022 03:59:42
Lebanon 24
Lebanon 24
ثمن الحلويات في أول أيام رمضان.. إليكم الأرقام والأسعار
Lebanon 24
ثمن الحلويات في أول أيام رمضان.. إليكم الأرقام والأسعار
14:57 | 2022-04-02
02/04/2022 02:57:14
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد مغادرتها الـ"أم تي في" منى صليبا: "مشواري بلش"... وهذا ما أعلنته (صور)
Lebanon 24
بعد مغادرتها الـ"أم تي في" منى صليبا: "مشواري بلش"... وهذا ما أعلنته (صور)
00:25 | 2022-04-03
03/04/2022 12:25:31
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة كلفة "اشتراك" الـ2.5 أمبير من المولد.. إليكم الرقم
Lebanon 24
مفاجأة كلفة "اشتراك" الـ2.5 أمبير من المولد.. إليكم الرقم
07:32 | 2022-04-03
03/04/2022 07:32:28
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد غيابها عن لبنان... مذيعة الـ"أم تي في" تستقبل شقيقتها وزميلتها في القناة بلقاء مؤثّر! (صور)
Lebanon 24
بعد غيابها عن لبنان... مذيعة الـ"أم تي في" تستقبل شقيقتها وزميلتها في القناة بلقاء مؤثّر! (صور)
03:05 | 2022-04-03
03/04/2022 03:05:05
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
13:02 | 2022-04-03
7500 ليرة تدفعونها شهرياً من دون أن تشعروا.. كيف ذلك؟
13:46 | 2022-04-03
فيديو لأجواء رمضان في لبنان قبل 40 عاماً.. شاهدوا "أيّام العز"
13:17 | 2022-04-03
فرنجية: لا مشكلة لنا في الحوار مع أيّ مكوّن في الوطن
12:55 | 2022-04-03
بالصور.. أرسلان يُطلق لائحة "الجبل" الانتخابية من خلدة
12:52 | 2022-04-03
تراجع كبير في عداد كورونا في لبنان.. و3 حالات وفاة
12:28 | 2022-04-03
فيديو من الضاحية.. النفايات تغمر الشوارع!
فيديو
بإطلالة ملكية من توقيع مصمم لبناني.. شريهان تفاجئ الجمهور في قرعة كأس العالم بقطر (صور وفيديو)
Lebanon 24
بإطلالة ملكية من توقيع مصمم لبناني.. شريهان تفاجئ الجمهور في قرعة كأس العالم بقطر (صور وفيديو)
23:00 | 2022-04-01
03/04/2022 21:34:51
Lebanon 24
Lebanon 24
رولا شامية ستدخل القفص الذهبي للمرة الثانية؟ (فيديو)
Lebanon 24
رولا شامية ستدخل القفص الذهبي للمرة الثانية؟ (فيديو)
02:00 | 2022-04-01
03/04/2022 21:34:51
Lebanon 24
Lebanon 24
موفرة في استهلاك الوقود... تعرفوا إلى سيارة "Niro" الجديدة من "كيا" (فيديو)
Lebanon 24
موفرة في استهلاك الوقود... تعرفوا إلى سيارة "Niro" الجديدة من "كيا" (فيديو)
11:00 | 2022-03-31
03/04/2022 21:34:51
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact