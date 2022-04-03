لبنان

وهاب يقترحُ حلاً بشأن الكهرباء.. هذا ما دعا إليه

Lebanon 24
03-04-2022 | 11:16
A-
A+
Doc-P-938377-637846068185927361.jpg
Doc-P-938377-637846068185927361.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
غرّد رئيس حزب "التوحيد العربي" الوزير السابق وئام وهاب عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "أدعو الحكومة اللبنانية للتفاوض مع روسيا لبناء معامل كهرباء تعمل على الطاقة النووية متل كثير من الدول ومنها دول الخليج ففي ذلك توفير للطاقة وحماية للبيئة وتكاليف أقل وكهرباء دائمة. فهل تجرؤون؟".
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:59 | 2022-04-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:57 | 2022-04-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:25 | 2022-04-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:32 | 2022-04-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:05 | 2022-04-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:02 | 2022-04-03
13:46 | 2022-04-03
13:17 | 2022-04-03
12:55 | 2022-04-03
12:52 | 2022-04-03
12:28 | 2022-04-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website