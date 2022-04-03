وهاب يقترحُ حلاً بشأن الكهرباء.. هذا ما دعا إليه

غرّد رئيس حزب "التوحيد العربي" الوزير السابق وئام وهاب عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: " أدعو الحكومة اللبنانية للتفاوض مع روسيا لبناء معامل كهرباء تعمل على الطاقة النووية متل كثير من الدول ومنها دول الخليج ففي ذلك توفير للطاقة وحماية للبيئة وتكاليف أقل وكهرباء دائمة. فهل تجرؤون؟".