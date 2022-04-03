رعد من الغازيّة: متفائلون

أكد رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد، خلال لقاء سياسي حواري نظمه "حزب الله" في قاعة الأنشطة العامة في مجمع الإمام المهدي في الغازية، "أننا قادرون وقد هزمنا إسرائيل في حين عجزت جيوش مجتمعة أن تهزمها، وقاال: "الرّوس قدموا عرضاً لبناء معمل كهرباء دون أن ندفع اي ليرة لبنانية، ويستثمرونه 26 سنة ويعيدونه للدولة بكامله، لكن ممنوع أن نقبل، لأن أميركا تريد ذلك".



وقال: "نحن نريد الشراكة معكم ولا احد يمكنه الحكم وحده، حتى لو طال رأسه السماء، فطبيعة لبنان وتركيبته الطائفية تفرض التوافق، واذا لم نتفاهم في ما بيننا سنظل نعاني مشاكل اقتصادية وإنمائية وإنتاجية، ليس لدينا فرص عمل لأننا لسنا منتجين، والسلطة علمت الناس على الكسل والاقتصاد الريعي وفوائد البنوك".



أضاف: "نحن متفائلون رغم كل المشاكل لأن الأسباب والحلول معروفة، وطريق الحل اولا تكوين حكومة لديها برنامج مدروس لمصلحة الناس وليس وفق شروط هذه الدولة او تلك. أما بالنسبة الى انتخاب الرئيس فمن مصلحة الجميع التوافق عليه".



وتابع: "نحن باقون نحمي هذا البلد بكل مناطقه وشرائحه ومذاهبه واتجاهاته السياسية، باقون نسعى لبناء الدولة العادلة التي تحدد الحد الأدنى من الإنصاف وتنسجم مع آمال هذا الشعب وتطلعاته في كل المرافق الحياتية. نحن صدرنا عقولا وأدمغة للعالم يستثمرونها في الخارج ونحن نهجرها، علما اننا قادرون على استثمار هذه العقول لمصلحة تطوير إنتاجية هذا البلد، بحيث يصبح بلدا قادرا وقويا ومهابا وله فعاليته ودوره على مستوى المنطقة، بعيدا عن الاتكال على الدول الأخرى، وخير دليل اوكرانيا واعتمادها على الأميركي والغربي". وقال: "نحن نريد الشراكة معكم ولا احد يمكنه الحكم وحده، حتى لو طال رأسه السماء، فطبيعة لبنان وتركيبته الطائفية تفرض التوافق، واذا لم نتفاهم في ما بيننا سنظل نعاني مشاكل اقتصادية وإنمائية وإنتاجية، ليس لدينا فرص عمل لأننا لسنا منتجين، والسلطة علمت الناس على الكسل والاقتصاد الريعي وفوائد البنوك".أضاف: "نحن متفائلون رغم كل المشاكل لأن الأسباب والحلول معروفة، وطريق الحل اولا تكوين حكومة لديها برنامج مدروس لمصلحة الناس وليس وفق شروط هذه الدولة او تلك. أما بالنسبة الى انتخاب الرئيس فمن مصلحة الجميع التوافق عليه".وتابع: "نحن باقون نحمي هذا البلد بكل مناطقه وشرائحه ومذاهبه واتجاهاته السياسية، باقون نسعى لبناء الدولة العادلة التي تحدد الحد الأدنى من الإنصاف وتنسجم مع آمال هذا الشعب وتطلعاته في كل المرافق الحياتية. نحن صدرنا عقولا وأدمغة للعالم يستثمرونها في الخارج ونحن نهجرها، علما اننا قادرون على استثمار هذه العقول لمصلحة تطوير إنتاجية هذا البلد، بحيث يصبح بلدا قادرا وقويا ومهابا وله فعاليته ودوره على مستوى المنطقة، بعيدا عن الاتكال على الدول الأخرى، وخير دليل اوكرانيا واعتمادها على الأميركي والغربي".