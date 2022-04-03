لجنة المتعاقدين مع "اللبنانية" عرضت للراعي معاناتها ومطالبها

عن النتائج".

أعلنت لجنة الاساتذة المتعاقدين، في بيان، أنه "بناء على موعد مسبق، زار وفد من اللجنة التمثيلية للاساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في بكركي".وأشارت الى انها "سلمت كتابا خطيا الى الراعي يشرح معاناة الجامعة والمتعاقدين خاصة، ولمست اللجنة اهتماما كبيرا من البطريرك الذي رحب أثناء القداس بوفد اللجنة وتحدث عن معاناة الجامعة واهلها في عظته وضرورة ايجاد الحلول العاجلة واللازمة من قبل الحكومة، بغية عدم انهيار هذا الصرح الوطني الكبير، واعداً بمتابعة الوضع مع وزير التربية ورئيس الجمهورية وباقي الرؤساء اذا لزم الامر واعلامنا عبر ممثل اللجنة