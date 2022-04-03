لبنان

فيديو من الضاحية.. النفايات تغمر الشوارع!

Lebanon 24
03-04-2022 | 12:28
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تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر تكدس النفايات في الضاحية الجنوبية لبيروت.
 
وأثار هذا المشهد حفيظة الكثير من الناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ أعربوا عن امتعاضهم لما تشهده الضاحية في ظلّ غياب أي معالجة سريعة للنفايات. 
 
 
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