فيديو من الضاحية.. النفايات تغمر الشوارع!

تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر تكدس النفايات في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وأثار هذا المشهد حفيظة الكثير من الناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ أعربوا عن امتعاضهم لما تشهده الضاحية في ظلّ غياب أي معالجة سريعة للنفايات.