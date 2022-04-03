بالصور.. أرسلان يُطلق لائحة "الجبل" الانتخابية من خلدة

عقدت لائحة "الجبل"، وهي تضمّ تحالف التيّار الوطني الحر والنائب طلال ارسلان والوزير السابق وئام وهاب، اجتماعها الأول في دارة ارسلان في خلدة، حيث وقّع الأعضاء على اللائحة التي ستُسجَّل رسميّاً غداً الإثنين، في اليوم الأخير من المهلة القانونيّة لتسجيل اللوائح.

وتوصّل الأطراف الثلاثة، التيار "الوطني الحر" ورئيس حزب "التوحيد العربي" وئام وهاب ورئيس الحزب "الديموقراطي" طلال أرسلان إلى اتفاق يقضي بتشكيل لائحة موحّدة في دائرة جبل لبنان الرابعة (الشوف - عاليه) لخوض الانتخابات النيابية المقبلة على أساسها، وذلك بعد خلاف كاد أن يؤدّي إلى فرط التحالف الانتخابي المبدئي ومشاركة الأطراف الثلاثة بلائحتين منفصلتين، إحداها مدعومة من التيار، وأخرى من أرسلان ووهاب.

وكان إصرار وهاب على إشراك ناجي البستاني في اللائحة مقابل إصرار التيار "الوطني الحر" على إشراك فريد البستاني سبب الأزمة، إذ رفض "الوطني الحر" ترشيح شخصيتين من عائلة البستاني على لائحة واحدة، إلّا أن اتفاقاً تم بين الطرفين قضى بترشيح الاسمين على اللائحة نفسها.



وفي السياق، وبعد التوصّل إلى اتفاق، تم تشكيل لائحة تضم الأسماء التالية:



في الشوف:

عن المقاعد المارونية: أنطوان عبود وناجي البستاني وفريد البستاني

عن المقعد الدرزي: وئام وهاب

عن المقعدين السنيين: أحمد نجم الدين وأسامة المعوش

عن المقعد الكاثوليكي: غسان عطالله



في عاليه:

عن المقعد الدرزي: طلال أرسلان

عن المقعدين المارونيين: سيزار أبي خليل وأنطوان البستاني

عن المقعد الأرثوذكسي: طارق خيرالله