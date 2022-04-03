7500 ليرة تدفعونها شهرياً من دون أن تشعروا.. كيف ذلك؟

عمدت بعض المصارف خلال الفترة الأخيرة إلى زيادة نسبة الأموال التي تقوم باقتطاعها من حسابات المواطنين بالليرة اللبنانية، وذلك مطلع كلّ شهر.

وبحسب المعطيات، فإنّ العديد من المصارف بات يتقاضى شهرياً من حساب كل زبون مبلغ 7500 ليرة، وذلك لقاء الخدمات المصرفية التي يتم تقديمها للأخير.

وفي وقتٍ سابق، كان هذا المبلغ يتحدّد بـ3000 آلاف ليرة، وقد جرى رفعه إلى 7500 ليرة، ومن المرجح أن يزداد خلال الفترات المقبلة.

وبحال كان لدى المصرف 200 ألف حساب جارٍ، فإنه يحصل شهرياً على مليار و 500 مليون ليرة لبنانية من تلك الحسابات، وذلك بكبسةِ زرّ فقط!