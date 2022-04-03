فرنجية: لا مشكلة لنا في الحوار مع أيّ مكوّن في الوطن

أكد رئيس تيار المردة سليمان فرنجية أنه لا مشكلة في الحوار مع أي مكوّن في الوطن "ضمن المبادئ"، مشيراً إلى أنه "لن يتم القيام بأي شيء على حساب لبنان".

وفي كلمة له خلال اطلاق الماكينة الانتخابية لتيار "المردة" في زعرتا، قال فرنجية إنّ "الأيام الصعبة تكشف أنواع الناس فيبقى الصادقون ويذهب المنافقون"، وأردف: "هدفنا قناعاتنا السياسية.. هدفنا الشعب وامانه، فناسنا ليسوا وسيلة كي نصل لاهدافنا وليس على ظهرهم بل نصل معهم والى جانبهم".

وتابع: "هدفنا راحة الناس، نجحنا في عدة اماكن ونيتنا دائماً سليمة، لا نحبذ الشعارات الرنانة بل قراءة التاريخ والجغرافيا وعلى اساس ذلك نأخذ موقفنا السياسي الذي يحمي بلدنا، كرامتكم وحريتكم مهمة بالنسبة لنا، هذه المنطقة انصانت برموش العين بكل المراحل".

وأكمل: نحن مع محاورة الشباب.. أما من يخاف من الحوار فهو غير جدير بهذا البلد، والوطن يتسع للجميع موالاة ومعارضة ويحتاج لجهود الجميع.

وختم فرنجية: "نحن الى جانبكم وسنبقى ونموت ونفرح ونحزن معكم، لنا ثقة بكم ولكم ثقة بنا".