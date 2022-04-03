لبنان

نقابة الأطباء تعلّق على ملف اعتقال الطبيب ريشار خراط.. هذا ما أعلنته

Lebanon 24
03-04-2022 | 12:26
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صدر عن نقابة الاطباء في لبنان البيان التالي:
"تبلّغ مجلس نقابة اطباء لبنان في بيروت خبر اعتقال الطبيب ريشار خراط خلال وجوده في دولة الامارات العربية المتحدة، كما تدارس ما رافق هذا الخبر من مداخلات اعلامية حول قضية الشكوى المقامة من الصحافية نيكول الحجل بحق الطبيب المذكور لدى نقابة الاطباء. لذلك نوضح ما يلي:
 
1- تدعو نقابة الأطباء السلطات اللبنانية للعمل السريع مع السلطات الاماراتية لاطلاق سراح الطبيب ريشار خراط في اقرب وقت، علماً ان وزير الخارجية اللبناني عبدالله بو حبيب يتابع الموضوع مع السفير اللبناني في الامارات والمراجع الامنية والسياسية للافراج عنه.  
2- تدين نقابة الاطباء اي تحريض أو وشاية بحق الطبيب خراط، وتهيب بالسلطات القضائية اللبنانية التحرك و التحقق من اي امكانية تحريض او وشاية بقصد الأذى.
3- تقدم الدكتور ريشار خراط بطلب تحقيق مهني حول قضية فقدان السيدة حجل لولديها، بعد ولادة مبكرة، كما تقدمت السيدة حجل بشكوى بالموضوع عينه ضمت الى الملف.
 
وباشرت لجنة التحقيقات المهنية في النقابة دراسة المعطيات المتعلقة بالملف، و هي بانتظار حضور السيدة حجل للادلاء بافادتها حسب نظام التحقيقات.
 
تجدر الاشارة الى ان الطبيب قد حضر وادلى بافادته فيما طلبت السيدة حجل التأجيل لمرات عدة بحجة الانشغال بالعمل، و هو ما أخر صدور قرار لجنة التحقيق حتى ساعتنا هذه.
4- تهيب نقابة الاطباء بجميع الصحافيين والمواطنين عدم التشهير بالاطباء او اصدار أحكام طبية قبل صدور نتائج التحقيقات عن النقابة، علماً أن لجنة التحقيق قامت بكل الاجراءات اللازمة لتأمين الشفافية و السرعة عبر اقرار نظام جديد للتحقيقات يراعي مبادئ الوجاهية والشفافية، كما يضمن حصانة الاطباء الاستشاريين الذين يساعدون في التحقيقات بدون اي بدل و بتجرد.
 
 
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