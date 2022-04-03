ردّ من الإعلامية نيكول الحجل بشأن ملف الطبيب ريشار خراط.. ماذا قالت؟

أعلنت الزميلة نيكول الحجل رداً على سؤال لـ"لبنان24" أنها "بصدد إصدار بيان توضيحي رداً على بيان نقابة الأطباء في بيروت بشأن قضية الطبيب ريشار خراط".

وأكدت الحجل أنها "لم تذكر اسم الطبيب خرّاط في أي موضوع يرتبط بالوضع الصحي الخاص بها".