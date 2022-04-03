لبنان

توترٌ وإشكالات.. ماذا يجري في طرابلس؟

Lebanon 24
03-04-2022 | 14:23
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شهدت منطقة أبي سمراء - طرابلس إشكالاً كبيراً تخلله تضاربٌ وإطلاق نار في الهواء، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24" في الشمال.
 
وبحسب المعلومات، فإن الإشكال وقع على خلفية اشتراكات المولدات، وقد فر مطلقو النار إلى جهةٍ مجهولة.
 
وعلى الأثر، حضرت قوّة من الجيش والمخابرات إلى المكان وجرى فرض طوق أمني في المكان، والعملُ جارٍ على تعقب مطلقي النار. 
 
كذلك، أفادت مندوبة "لبنان24" عن وقوع إشكال آخر بين عدد من الشبان في مدينة الميناء - طرابلس.
 
وتطور الإشكال إلى تضارب وسقوط جريح جراء تعرضه لطعنة سكين، وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.
 
 
 
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