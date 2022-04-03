بعد أن أغلقتها الثلوج.. الجيش يعيدُ فتح طريق الطفيل

أعلنت قيادة الجيش عبر حسابها عبر "تويتر" أن "عناصر الجيش تمكنت من إعادة فتح طريق الطفيل التي أغلقتها الثلوج وذلك بعد عمليات متواصلة استمرت خمسة أيام تمكنت خلالها الجرافات من إزالة الثلوج عن الطريق التي تربط بلدتي الطفيل وحام في قضاء بعلبك بطول اثنين وعشرين كيلومتراً".

تمكن عناصر الجيش من إعادة فتح طريق الطفيل التي أغلقتها الثلوج وذلك بعد عمليات متواصلة استمرت خمسة أيام تمكنت خلالها الجرافات من إزالة الثلوج عن الطريق التي تربط بلدتَي الطفيل وحام في قضاء بعلبك بطول اثنين وعشرين كيلومتراً.#الجيش_اللبناني #LebaneseArmy pic.twitter.com/0UR41WOX5I — الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) April 3, 2022