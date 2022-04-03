بعد أن أغلقتها الثلوج.. الجيش يعيدُ فتح طريق الطفيل

تمكن عناصر الجيش من إعادة فتح طريق الطفيل التي أغلقتها الثلوج وذلك بعد عمليات متواصلة استمرت خمسة أيام تمكنت خلالها الجرافات من إزالة الثلوج عن الطريق التي تربط بلدتَي الطفيل وحام في قضاء بعلبك بطول اثنين وعشرين كيلومتراً.#الجيش_اللبناني #LebaneseArmy pic.twitter.com/0UR41WOX5I
— الجيش اللبناني (@LebarmyOfficial) April 3, 2022
تمكن عناصر الجيش من إعادة فتح طريق الطفيل التي أغلقتها الثلوج وذلك بعد عمليات متواصلة استمرت خمسة أيام تمكنت خلالها الجرافات من إزالة الثلوج عن الطريق التي تربط بلدتَي الطفيل وحام في قضاء بعلبك بطول اثنين وعشرين كيلومتراً.#الجيش_اللبناني #LebaneseArmy pic.twitter.com/0UR41WOX5I