لبنان

بعد أن أغلقتها الثلوج.. الجيش يعيدُ فتح طريق الطفيل

Lebanon 24
03-04-2022 | 14:46
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أعلنت قيادة الجيش عبر حسابها عبر "تويتر" أن "عناصر الجيش تمكنت من إعادة فتح طريق الطفيل التي أغلقتها الثلوج وذلك بعد عمليات متواصلة استمرت خمسة أيام تمكنت خلالها الجرافات من إزالة الثلوج عن الطريق التي تربط بلدتي الطفيل وحام في قضاء بعلبك بطول اثنين وعشرين كيلومتراً".
 
 
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