لبنان

نداء من إدارة محمية أرز تنورين.. هذا ما طالبت به

Lebanon 24
03-04-2022 | 15:04
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ناشدت إدارة محمية غابة أرز تنورين الطبيعية وزارة الأشغال والجهات المعنية تأمين المحروقات لآليات مركز جرف الثلوج في تنورين، وذلك من أجل فتح الطريق العام بين تنورين وحدث الجبة والتي تؤدي إلى محمية أرز تنورين.
 
 
وأوضحت إدارة المحمية أن الطريق كانت أقفلت منذ 9 آذار بسبب تراكم الثلوج، وما زالت مقفلة حتى اليوم رغم انحسار العاصفة وارتفاع درجات الحرارة.
 
 
 
 
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