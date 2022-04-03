لبنان

قرارٌ مفاجئ من مستشفى الحريري منذ بداية أزمة "كورونا".. ما هو؟

Lebanon 24
03-04-2022 | 15:19
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أعلنت إدارة مستشفى الرئيس رفيق الحريري أنها ستتوقف عن إرسال التقرير اليومي الخاص بـ"كورونا"، على أن تصدر في الأسبوع المقبل تقريراً مفصلاً عن اعداد الإصابات بالفيروس منذ بدايتها في العام 2020 وحتى تاريخه. 
 
 
 
 
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مستشفى الحريري

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