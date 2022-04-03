قرارٌ مفاجئ من مستشفى الحريري منذ بداية أزمة "كورونا".. ما هو؟

أعلنت إدارة مستشفى الرئيس رفيق الحريري أنها ستتوقف عن إرسال التقرير اليومي الخاص بـ"كورونا"، على أن تصدر في الأسبوع المقبل تقريراً مفصلاً عن اعداد الإصابات بالفيروس منذ بدايتها في العام 2020 وحتى تاريخه.