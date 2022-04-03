قضية الطبيب ريشار خراط تتفاعل.. محامية نيكول الحجل ترد وتوضح

أصدرت المحامية كارول الراسي، وكيلة الإعلامية الزميلة نيكول الحجل بياناً بشأن قضية الطبيب ريشار خرّاط، وجاء فيه: "عملاً بالأصول القضائية واحتراماً لمهنة الطب، آثرت موكلتي نيكول الحجل منذ البداية عدم الإفصاح عن اسم الطبيب الذي تسبب بالمأساة التي ألمت بها وبعائلتها، وما زالت عند هذا الموقف. إن نزاع موكلتي مع الطبيب المذكور ينحصر بهذه القضية بالذات التي دمرت جزءاً عزيزاً من حياتها والتي لن تتوانى عن متابعتها عبر الدعوة المقدمة لددى القضاء المختص، صاحب الكلمة الفصل في هذا الموضوع، علماً أن نقابة الأطباء ينحصر دورها بالإجراءات المسلكيّة".

وأردف البيان: "في هذا السياق، أوضح أنني قد استمهلت لجنة التحقيقات في النقابة لجلب مستندات إضافية مجدية في القضية الأمر الذي لم يحصل لغايته بالرغم من تقدمي بالطلب، وذلك بسبب الإضطرابات في الجسم القضائي".

وختم البيان: "إن ما يجري خارج هذه القضية ويتصل بالطبيب المذكور لا يعني موكلتي وليست طرفاً فيه، ونحذر كل من يحاول تناولها بالسوء بما يجري مع الطبيب من مغبة الملاحقة القضائية".

وكانت الحجل أعلنت رداً على سؤال لـ"لبنان24" أنها "بصدد إصدار بيان توضيحي رداً على بيان نقابة الأطباء في بيروت بشأن قضية الطبيب ريشار خراط".



وأكدت الحجل أنها "لم تذكر اسم الطبيب خرّاط في أي موضوع يرتبط بالوضع الصحي الخاص بها".