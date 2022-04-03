الشامي: سنسعى لتخفيف الخسائر

اعتبر نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي ان اعتراض النواب على قانون الكابيتال كونترول محق، نسبة إلى الوقت الذي تقدم به لكن كنا نريد أن ننجزه بشكل سريع وعند علمنا بجلسة المجلس تقدمنا به على عجل، مشيراً الى انه لم يكن هناك اعتراضات كثيرة عليه في الحكومة.وقال في حديث عبر "الجديد": "لا يوجد قيود "بالمطلق" على التحويلات والسحوبات المصرفية الداخلية من مصرف إلى مصرف في قانون الكابيتال كونترول ويمكن أن تحدد اللجنة قيوداً "إذا ارتأت إلى ذلك" وهي توضع من أجل حلحلة الأزمة"، مشيراً الى ان وزارة المالية ستضع خطة لدفع المتأخرات "وأكيد ما رح تدفعهم بكرا" لكن لدينا الوقت الكافي إن كان هناك إرادة سياسية جامعة.وتابع: ليس هناك تضارب بوجهات النظر حول توزيع الخسائر وسيجري توزيعها على الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين لكن الدولة أفلست وكذلك مصرف لبنان والخسارة وقعت وسنسعى إلى تقليل الخسائر عن الناس.