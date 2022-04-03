بعد بلاغٍ بحقه.. "المعلومات" توقف مروج مخدرات في طرابلس

تمكنت دورية من شعبة المعلومات من توقيف المدعو "أ.س." في منطقة القبة - طرابلس، وذلك بموجب بلاغٍ عن قيامه بترويج المخدرات والسلب في الأحياء الشعبية، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24" في الشمال.