لبنان

بعد بلاغٍ بحقه.. "المعلومات" توقف مروج مخدرات في طرابلس

Lebanon 24
03-04-2022 | 16:52
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تمكنت دورية من شعبة المعلومات من توقيف المدعو "أ.س." في منطقة القبة - طرابلس، وذلك بموجب بلاغٍ عن قيامه بترويج المخدرات والسلب في الأحياء الشعبية، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24" في الشمال. 
 
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