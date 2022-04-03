عهدان متتاليان

يردّد قطب سياسي مخضرم في مجالسه أن كلام رئيس الجمهورية عن عدم مغادرته الرئاسة قبل أن يُسلّم كل الفاسدين للقضاء، يحتاج التمديد لعون عهدين متتالين على الأقل، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".