بكركي تستعجل إجراء الانتخابات الرئاسية

لاحظت مصادر سياسية متابعة عبر "اللواء" أن "بكركي تستعجل اجراء الانتخابات الرئاسية، لقطع الطريق على أي إمكانية أو تفكير لدى رئيس الجمهورية للتمديد في حال نهاية ولايته الحالية".