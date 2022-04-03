التحرّكات الفرنسية تجاه لبنان قد تشهد زخماً قوياً بعد الانتخابات

توقعت مصادر دبلوماسية عبر "اللواء" ان "تشهد التحركات الفرنسية تجاه لبنان، زخما قويا بعد الانتخابات النيابية المقبلة، لترجمة الموقف الفرنسي بدعم لبنان سياسيا، واقتصاديا، ومساعدته ان كان بالتوصل الى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي، أو بتأسيس صندوق المساعدات الفرنسي السعودي المشترك لتقديم المساعدات للبنانيين، الذي تم الاتفاق على تأسيسه خلال زيارة الرئيس الفرنسي الى المملكة العربية السعودية مؤخراً".