عودة الحديث عن التشكيلات الديبلوماسية والتوقعات بين الاتفاق عليها او ترحيلها للحكومة الجديدة

عاد الحديث مجددا عن التشكيلات الدبلوماسية، وسط معطيات متضاربة عما سينتهي اليه هذا الملف.وفي هذا السياق نقلت " البناء" عن مصادر وزارية ان الاتصالات بين المعنيين سوف تنتهي بالاتفاق اليوم على التشكيلات التي ستبصر النور قريبا.اضافت" البناء": بحسب المعلومات فان التوجه الى تعيين مدير عام رئاسة الجمهورية انطوان شقير سفير لبنان في الفاتيكان بدلاً من السفير الحالي فريد الخازن وهادي هاشم سفيراً لدى الامم المتحدة على ان يرفع من الفئة الثانية الى الفئة الاولى وهو يتولى حاليا منصب القائم بالاعمال في سفارة لبنان في الكويت.وقالت مصادر رسمية متابعة للموضوع ل" اللواء" انه اذا نجح وزير الخارجية عيدالله بو حبيب في تذليل العقبات من المرجح ان تتم التشكيلات في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء وفي حال لم ينجح ستذهب التشكيلات الى ما بعد الانتخابات والحكومة الجديدة.اضافت «اللواء» ان التشكيلات عالقة عند بعض اسماء الدبلوماسيين السنة والموارنة لكنها ليست بالتعقيدات غير القابلة للحل، وان الثابت فيها ان كل التشكيلات ستتم من داخل الملاك الحالي بمن فيهم المعيّنون سابقا من خارج الملاك لكن لن تكون تعيينات جديدة من خارج الملاك. وان من امضى اكثر من عشر سنوات خارج لبنان سيعود الى الادارة المركزية، حيث تبين ان بعض السفراء يعمل خارج لبنان منذ العام 2009 و2010 واصبح لا بد من عودته الى بيروت.وقالت مصادر مطلعة على مشروع التشكيلات الدبلوماسية لـ"نداء الوطن" أنّ "النائب جبران باسيل يهدف إلى تسمية الموالين له في عدد من العواصم الفاعلة بهدف الإمساك بالعلاقة مع هذه العواصم لغايات عدة من بينها التسويق له والعمل على رفع العقوبات الأميركية عنه"، وهذا ما يفسّر بحسب المصادر "الإصرار على إعادة سفراء لم يمضوا الفترة القانونية لوجودهم في الخارج، لاستبدالهم، بسفراء موالين لرئيس "التيار الوطني" في مراكز مهمة مستفيداً من دعم "حزب الله" لهذا التوجه في سبيل تزخيم النهج الديبلوماسي الذي عبّر عنه رئيس الجمهورية ميشال عون في الفاتيكان دفاعاً عن سلاح "حزب الله"، في عدد من العواصم الغربية".وإذ لفتت إلى أنّ "ميقاتي كان يميل إلى تجنّب القيام بأي تعيينات أو تشكيلات في ظل هذه الحكومة، لأنه لا يجوز استباق الانتخابات الرئاسية بدفعة تعيينات وتشكيلات ديبلوماسية يجري فرضها على رئيس الجمهورية الجديد قبل 8 أشهر من انتهاء ولاية عون، ولأنّ الأصول تقضي بأن يتم تعيين سفراء وملء مراكز حساسة مع كل عهد جديد".وأشارت المصادر إلى أنّ "الحجة التي استخدمت من أجل تبرير ضرورة إنجاز التشكيلات هي الضجة الحاصلة في أوساط الديبلوماسيين برتبة سفير في الإدارة المركزية الذين يطالبون بحقهم في تعيينهم في الخارج بعدما مضت أكثر من المدة القانونية (7 سنوات) على خدمتهم في لبنان، بينما بعض السفراء في الخارج أمضوا أكثر من 7 سنوات في مناصبهم ويتقاضون رواتبهم بالعملة الصعبة، فيما يتقاضى ديبلوماسيو الإدارة المركزية في بيروت رواتب هزيلة بالليرة".واذا كانت التشكيلات والمناقلات عرضة للتجاذبات السياسية فرواتب الديبلوماسيين ليست بعيدة عنها ايضاً، بدليل تأخير وزارة المالية صرف اعتماداتهم ما يؤخر صرف رواتبهم التي لم تصرف لهم لما يزيد على شهرين، بينما يعد وزير المالية بالحل من دون ان يفعل وهو ما دفع الوزير المعني الى الطلب من وزير المالية ايجاد حل موقت لصرف الرواتب في مواعيدها، ريثما يتم اقرار الموازنة خاصة وان هذه الأخيرة تصرف على اساس منصة صيرفة، بينما الصرف على اساس القاعدة الاثنتي عشرية لا يزال على اساس دولار 1500 ما يفرض على المالية تغطية المتبقي من الاحتياط.